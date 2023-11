Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto gerät ins Schleudern

Am Montag geriet ein Autofahrer bei Nattheim in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der B466. Der 38-jährige Suzuki-Fahrer fuhr in Richtung Heidenheim. In einer Linkskurve geriet sein Auto ins Schleudern. Dabei kam der Suzuki auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Hyundai einer 40-Jährigen. Nach derzeitigem Stand dürfte der Suzuki Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Unfallverursacher wurde schwerer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren Schrott und mussten geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 38.000 Euro. Für die Dauer Einsatzmaßnahmen musste die B466 an der Unfallstelle für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

+++++++ 2327330 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

