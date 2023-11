Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer die Vorfahrt genommen

Schwerer Verletzungen erlitt ein E-Biker bei einem Unfall am Montag in Ulm-Einsingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.15 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Skoda in der Rötelbachstraße. An der Kreuzung zur Lachaustraße bog er nach links ab. Dabei übersah er den 36-jährigen E-Biker. Der hatte Vorfahrt.

Das Auto erfasste den Radler frontal. Bei dem Unfall erlitt der Radler schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden am Skoda schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der Schaden am E-Bike lässt sich derzeit nicht abschätzen.

