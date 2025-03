Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Rechtsfahrverbot missachtet und auf die Gegenfahrbahn geraten.

An der Einmündung Stapelager Straße/Währentruper Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag (05.03.2025) gegen 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 54-jährige Frau aus Lage fuhr mit ihrem Renault Clio auf der Währentruper Straße in Richtung Stapelager Straße und hielt sich augenscheinlich nicht an das Rechtsfahrverbot und geriet zu weit auf die Spur des Gegenverkehrs. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Renault Clio, der mit einer 34-jährigen Fahrerin aus Nienburg (Weser) und einer 12-Jährigen besetzt war und auf der Stapelager Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Clios erlitten alle drei Personen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst transportierte sie in Krankenhäuser. Beide Renaults waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro. Der Unfallbereich blieb kurzzeitig bis etwa 16 Uhr gesperrt.

