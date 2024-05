Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Gaststätten in der Salmannsweilergasse und der Hofhalde - Polizei sucht Zeugen (25./26.05.2024)

Konstanz (ots)

In den späten Abend- und Nachtstunden von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in zwei Gaststätten in der Salmannsweilergasse und der Hofhalde eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte "Good Rice" in der Salmannsweilergasse. Dort entwendeten sie mehrere Tablets, ein Mobiltelefon und einen Kellnergeldbeutel mit Bargeld.

Zwischen 02.20 Uhr und 02.40 Uhr gelangten die Einbrecher über einen Seiteneingang in das Lokal "Sedir" in der Hofhalde. Dort erbeuteten sie ebenfalls zwei Geldbeutel und mehrere hundert Euro Wechselgeld.

Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der beiden Restaurants beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

