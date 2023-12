POL-BN: Autofahrerin bei Alleinunfall auf der Landstraße 163 bei Swisttal-Morenhoven leicht verletzt

Bonn (ots) - Unbekannte brachen am Montag (11.12.2023) zwischen 09:00 Uhr und 12:15 Uhr in ein Reihenhaus am Landgrabenweg in Bonn-Limperich ein. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf das Grundstück und hebelten die Haustüre auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Ob ...

