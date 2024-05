Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin prallt in Auto (27.05.2024)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Kreuzung Luisenstraße/Konrad-Witz-Straße gegen ein Auto geprallt. Eine 54-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf der Konrad-Witz-Straße in Richtung Luisenstraße. Beim Überqueren der Kreuzung stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW Caddy eines 69-Jährigen zusammen. Dabei verletzte sich die Frau, die anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

