Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zeugen nach Fahrzeug-Bränden gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Bränden am vergangenen Pfingst-Wochenende machen können. In der Nacht zu Sonntag brannte gegen 1 Uhr am Hagemer Kirchweg ein Anhänger. In der darauffolgenden Nacht bzw. am frühen Montagmorgen wurde gegen 3.20 Uhr ein brennendes Fahrzeug im Bereich Amandusstraße/Schillerstraße festgestellt. Das Auto wurde durch den Brand zerstört, der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. In beiden Fällen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell