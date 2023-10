Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. 86-jähriger Mann und 66-jährige Frau mit Messer angegriffen - 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Ein 86-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau sind am Donnerstag (19.10., 13:12 Uhr) in dem gemeinsamen Haus an der Taubenstaße in Sassenberg mit einem Messer angegriffen worden. Der 86-Jährige ist noch in dem Haus verstorben. Seine Ehefrau ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Polizisten haben einen 35-jährigen Tatverdächtigen - den Sohn der beiden Eheleute - festgenommen.

Eine Mordkommission der Polizei Münster unter der Leitung von Michael Reitz hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Medienauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251 494-2275.

