POL-WAF: Ahlen. E-Scooter nicht versichert und Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 18.10.2023 hielten Polizisten gegen 23.50 Uhr einen E-Scooterfahrer auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen an, da das Kennzeichen an dem Fahrzeug fehlte. Bei der Kontrolle gab der 18-Jährige an, dass er das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert habe. Da der Herforder unter Drogeneinfluss stand, ließen ihm die Beamten eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Heranwachsenden ein und untersagten ihm die Nutzung des unversicherten E-Scooterrollers.

Mehr Informationen rund um den E-Scooter finden Sie hier: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/e-scooter-und-was-sie-wissen-sollten

