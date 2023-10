Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Erste Versammlung anlässlich des kriegerischen Nahostkonflikts

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.10.2023, 16.00 Uhr fand im Kreis Warendorf die erste Versammlung seit dem kriegerischen Nahostkonflikt statt. Der Arabisch-Deutsche-Verein e. V. Beckum hatte die Eilversammlung am Vormittag unter dem Motto "Gedenken an zivile Opfer" angezeigt. Im Kooperationsgespräch mit der Polizei teilte der verantwortliche Anmelder mit, dass die Versammlung weder pro palästinensisch noch pro israelisch ausgerichtet sei. In der Spitze nahmen 80 Personen - Kinder, Frauen und Männer - an der Versammlung teil, die von Polizeikräften begleitet wurde. Während der Durchführung zeigte sich anhand der Redebeiträge sowie dem Zeigen palästinensischer Flaggen jedoch ein klarer pro palästinensischer Bezug. Zwischenzeitlich kam es zu Rufen "Kindermörder Israel". Die Strafbarkeit dieser Parole wird geprüft. Einsatzkräfte stellten in diesem Zusammenhang die Personalien der Rädelsführer fest. Des Weiteren wurde das Skandieren entsprechender Parolen untersagt. Dieser polizeilichen Weisung wurde nachgekommen. Bei der Versammlung kam es weder von den Teilnehmenden noch von außen zu Gewalttätigkeiten. Die Versammlung wurde um 18.30 Uhr durch den Veranstalter beendet.

