POL-FR: Weil am Rhein: Vermeintlich alkoholisierte Radfahrer stürzt in Ötlingen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag, 20.10.2023, gegen 23.25 Uhr, die Dorfstraße, als er aus hier nicht bekannten Gründen mit seinem Vorderrad an die Borsteinkante kam und stürzte. Unter anderem zog sich der Radfahrer schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa zwei Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

