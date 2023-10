Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung auf Umfahrung Haltingen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, gegen 09.50 Uhr, übersah ein 45-jähriger Fahrer eines Radladers auf der Umfahrung Haltingen eine vorfahrtsberechtigte 63-Jährige Pkw-Fahrerin. Der 45-Jährige befuhr den Eimeldinger Weg und wollte nach links in die Umfahrung einfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende 63-jährige Pkw-Fahrerin, welche nach links in den Eimeldinger Weg einbog. Der Fahrer des Radladers kollidierte seitlich mit dem Pkw der 63-Jährigen. Der Pkw der 63-Jährigen wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Am Radlader sei kein Sachschaden entstanden.

