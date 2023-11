Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Freitag 0:00 Uhr und Dienstag 09:00 Uhr die Mannheimer Straße L 631 von Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Fahrtrichtung Edingen. Kurz vor dem Ortseingang, in Höhe des dortigen Tennisplatzes, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Verlauf gegen eine Straßenlaterne und ein Straßenschild. Die Laterne und das Verkehrsschild wurden vollständig umgefahren und dabei zerstört. Das verunfallte Fahrzeug kam auf dem Fahrradweg unterhalb der Straße zum Stehen und der oder die Fahrerin flüchtete mitsamt dem Fahrzeug von dort über den Parkplatz am Tennisplatz, ohne den Warte- und Feststellungspflichten nachzukommen. Wie hoch die entstandene Schadensumme ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang, das verursachende Fahrzeug oder den oder die bislang unbekannte/n Fahrzeugführer/in haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg zu melden, unter: 06203-93050.

