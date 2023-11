Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Gasaustritt in Tiefgarage

Sandhausen (ots)

Im Hermann-Löns-Weg in Sandhausen kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Dort wurde Gasgeruch in einer Tiefgarage festgestellt. Da die Reparatur der Gasleitung mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird, werden die Anwohner der angrenzenden Wohngebäude vorsorglich evakuiert. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht zurzeit nicht. Die Verantwortlichen der Gemeinde befinden sich vor Ort und kümmern sich um die Unterbringung der Anwohner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell