Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: VW-Fahrerin gesucht

Warstein (ots)

Am Freitag, den 20. Oktober kam es gegen 17:25 Uhr an der Einmündung Gerichtsweg/Kofflerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Warsteiner war mit seinem Roller auf dem Gerichtsweg in Richtung Kofflerstraße unterwegs, als ihm ein schwarzer VW entgegen kam. Der VW bog von der Koffelerstraße nach rechts in den Gerichtsweg ab. Der Rollerfahrer befürchtete einen Zusammenstoß und bremste stark ab. Dabei kam er zu Fall. Die VW-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Zustand des Rollerfahrers. Als er versicherte, dass es ihm gut ginge, setzte sie ihre Fahrt fort. Als der 40-Jährige zu Hause ankam bemerkte er, dass er sich bei dem Sturz doch verletzt hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht und informierte von dort die Polizei. Die Polizei bitte die VW-Fahrerin sich bei der Polizei zur Sachverhaltsklärung unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

