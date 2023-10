POL-SO: Brand einer Sattelzugmaschine

Lippstadt (ots) - Zu einem Brand in einer Wohnung in der Akazienstraße in Lippstadt kam es am 22.10.2023 gegen 18:00 Uhr. Die 36-jährige Mieterin bemerkte plötzlich eine Stichflamme aus dem Bereich der Spülmaschine. Sofort verließ sie mit ihrem Kind die Wohnung und hat die Notrufnummer der Feuerwehr angerufen. Diese stellte fest, dass eine Starkstromsteckdose des Herdes geschmort hat. Nach dem Lüften durch die Feuerwehr konnten alle Mieter des Hauses zurück in Ihre ...

