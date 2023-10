Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Wickede (Ruhr) (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 22.10.2023 in der Zeit von 17:30-20:10 Uhr.

Der oder die Täter verschafften sich im Wilhelm-Raabe-Weg über eine rückwärtige Tür Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie nahezu alle Räume.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere goldene Halsketten und Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro entwendet.

Um sicherzugehen dass die Anwohner nicht zu schnell ins Haus kommen, haben der oder die Tatverdächtigen die Haustür vor der Durchsuchung noch von innen abgeschlossen.

