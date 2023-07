Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Essener Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagnacht (1.30 Uhr)in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten eine Wohnung im dritten Obergeschoss und erbeuteten Bargeld sowie eine goldene Armbanduhr.

Auf der Hansastraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in einen Handyladen eingebrochen. Sie schlugen die Schaufensterscheibe ein, nahmen mehrere Mobiltelefone mit und flüchten dann zu Fuß aus der Fußgängerzone. Ein Zeuge konnte gegen 1.30 Uhr drei Tatverdächtige sehen. Eine detaillierte Beschreibung liegt nicht vor.

Dorsten:

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Wiesental eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster zum Arbeitszimmer auf und durchsuchten dann alle Räume. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Auf der Lünsingskuhle wurden zwischen Samstagabend und Montagmorgen Gartenmöbel gestohlen. Die unbekannten Täter durchtrennten ein Schloss am Zaun des Geschäfts, um an das Diebesgut zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Gladbeck:

Auf der Hermannstraße wurde zwischen Freitagmittag und dem frühen Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten dann - offenbar gezielt - das Schlafzimmer. Von dort wurde ein Tresor mit Bargeld und Dokumenten gestohlen.

Auf der Hornstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.15 Uhr, bei einer Firma eingebrochen. Sie hebelten eine Fensterscheibe auf und gelangten so in eine Halle. Dabei wurde auch ein Alarm ausgelöst. Möglicherweise hat das die Täter von weiteren Vorhaben abgehalten. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Recklinghausen:

Unbekannte Täter sind am Wochenende Am Stadion bei einer Werkstatt eingebrochen und verschafften sich Zutritt in die Aufenthalts- und Büroräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Waltrop:

An der Straße Zum Neuen Hebewerk sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, eine Seitentür gewaltsam zu öffnen, was aber scheiterte. Danach schlugen sie eine Terrassentür ein. Ob die Einbrecher tatsächlich im Gebäude waren, ist noch unklar. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

