Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junger Mann raubt Handys - Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Recklinghausen (ots)

Einer Marlerin und einem Dorstener wurden Am Alten Sportplatz die Handys gestohlen. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Tat passierte am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr im Bereich eines Spielplatzes. Nach bisherigen Erkenntnissen fragte ein 25-jähriger Mann aus Marl eine 23-jährige Marlerin, ob er deren Handy benutzen könne. Kurz darauf bedrohte der 25-Jährige den Bekannten der Frau, einen 23-Jährigen aus Dorsten, mit einem Messer und verlangte dessen Handy. Anschließend lief der Täter - mit beiden Handys - weg. Die Polizei konnte den 25-Jährigen noch während seines Fluchtversuchs stoppen und festnehmen. Eines der Handy ließ er daraufhin fallen, das andere hatte er bereits unterwegs verloren. Bei seiner Durchsuchung wurde außerdem ein Taschenmesser gefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige musste die Nacht im Gewahrsam verbringen. Bei ihm bestand außerdem der Verdacht, dass er betrunken war. Die Marlerin und der Dorstener bekamen ihre Handys - noch vor Ort - zurück. Die weiteren Ermittlungen gegen den 25-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell