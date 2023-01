POL-NE: Betrug per Messenger fliegt nach Rückfrage auf

Neuss (ots) - Ein 32-jähriger Mann entwendete am Mittwoch (18.01.), gegen 16:50 Uhr, acht DVDs aus einem Elektronik-Fachmarkt an der Breslauer Straße. Da er mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz ist, wurde in seinem Fall das beschleunigte Verfahren angeregt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Das ...

