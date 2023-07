Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Halterner Straße. Hierbei fuhren alle drei Autofahrer hintereinander auf der Halterner Straße in Richtung Lippramsdorf. Eine 52-jährige Gelsenkirchenerin musste aufgrund eines vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeuges ebenfalls bremsen. Ein 67-jähriger Dorstener bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsten und fuhr auf einen 66-jährigen Fahrzeugführer aus Gladbeck auf, der mit seinem Fahrzeug auf das Auto der 52-jährigen Gelsenkirchenerin geschoben wurde. Hierbei wurde ein 2-jähriges Kind auf der Rücksitzbank, sowie der 67-jährige Gladbecker leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

