Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede/Barendorf - Zwei Pkw vor Haustür entwendet ++ Kaarßen - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt ++ Uelzen - Schockanruf zum Nachteil eines 89-Jährigen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.10.2023

Lüneburg

Rullstorf - Leicht verletzt nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau, kam es am 12.10. gegen 21:00 Uhr innerhalb einer Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug und würgte ein 36-Jähriger im Rahmen eines Streites seine Partnerin, sodass diese leicht verletzt wurde. Vor Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der Verursacher aus der Wohnung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Ladendieb im Baumarkt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 12.10. gegen 13:00 Uhr in einem Baumarkt in der Straße Bei der Keulahütte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 67-jähriger Lüneburger einen Akkuschrauber und mehrere Feuerzeuge und versuchte mit diesen Gegenständen den Markt zu verlassen. Dies wurde durch Zeugen beobachtet, sodass ein Mitarbeiter den 67-Jährigen ansprach. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - Drei Fahrräder aus Carport entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 11.10. auf den 12.10. entwendeten Unbekannte drei Fahrräder aus einem Carport in der Straße Am Ziegelteich. Neben zwei Fahrrädern der Marke Scott befand sich auch ein Pedelec der Marke Gazelle in dem Carport. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Bargeld aus Pkw gestohlen - Hinweise

Am 12.10. zwischen 15:00 und 19:00 Uhr befand sich ein Pkw Mercedes geparkt in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe ein und durchwühlten eine im Auto befindliche Handtasche. Aus dieser wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Auffahrunfall auf der B209 - Drei Leichtverletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.10. gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 209 (Artlenburger Landstraße). Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die B209 in Richtung Adendorf aus Richtung Elba-Kreuzung kommend. Hierbei erkannte die junge Fahrerin einen Rückstau zu spät und fuhr auf einen Pkw VW. Daraufhin wurden mehrere Pkw aufeinander geschoben, sodass insgesamt vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, drei weitere Beteiligte leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden von über 20.000 Euro.

Bleckede/Barendorf - Zwei Pkw vor Haustür entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 12.10. auf den 13.10. entwendeten Unbekannte einen verschlossenen Pkw Audi Q5 vor einem Wohnhaus in der Konauer Straße auf bislang unbekannte Art und Weise. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei über 30.000 Euro.

Ein weiterer Pkw Audi A5 wurde ebenfalls in der Nacht zum 13.10. vor einem Wohnhaus in Barendorf in der Straße Am Walde entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro

Hinweise nehmen die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, und auch die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker (Elbe) - Fahrzeugführer nach Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.10. gegen kurz vor 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 36. Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr die K36 aus Tießau kommend in Richtung Hitzacker. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 61-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Kaarßen - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am 12.10. kam es gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 195 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Motorrades vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Rechtskurve und kam hierdurch zu Fall. Dabei wurde der Fahrer auf ein anliegendes Feld geschleudert. Das Motorrad stieß auf der Gegenfahrbahn mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Der 30-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Uelzen

Bad Bodenteich/Uelzen - Geldbörsendiebstahl beim Einkaufen - Hinweise

Am 12.10. gegen 11:30 Uhr entwendeten Unbekannte einer 79-jährigen Seniorin beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Neustädter Straße die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche. Die 79-Jährige bemerkte das Fehlen erst, als sie an der Kasse ihre Einkäufe zahlen wollte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 200 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 12.10. gegen 12:30 Uhr in einem Geschäft in der Fischerhofstraße. Unbekannte entwendeten einem 67-Jährigen aus dessen Jackentasche seine Geldbörse, sodass ebenfalls ein Sachschaden von gut 100 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Pkw kollidiert mit E-Scooter - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.10. gegen kurz vor 13:00 Uhr im Bereich des Hammersteinkreisels in der Esterholzer Straße. Eine Fahrerin eines E-Scooters befuhr den Kreisel in entgegengesetzter Richtung. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan fuhr in den Kreisel und missachtete die von rechts kommende E-Scooter-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen - Schockanruf zum Nachteil eines Seniors - Angehörige vertreiben Geldabholer - Zeugen gesucht

Zu einem Betrugssachverhalt kam es im Verlauf des 12.10. zum Nachteil eines Seniors in Uelzen. Dieser wurde durch Unbekannte kontaktiert und suggeriert, dass Angehörige einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätten. In der Folge sei eine Kautionszahlung notwendig. Der Senior beabsichtigte das Geld zu übergeben, sodass ein Geldabholer in den Abendstunden des 12.10. die Wohnanschrift in der Eckermannstraße aufsuchte, um einen Geldbetrag entgegen zu nehmen. Durch Angehörige wird dies unterbunden und der männliche Geldabholer aus dem Hausflur vertrieben, sodass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Person flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zuge nach Zeugen.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180-185cm - dunkler Teint - schwarze Haare - dunkle Augen - auffallend dürr - silberne Brille mit viereckigem Gestell - dunkelblauer Anzug/hellblaues Hemd/Krawatte - schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell