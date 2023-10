Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Gusborn, OT. Quickborn - in Wohnhaus eingeschlichen ++ Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Ebstorf - "aufmerksamer Kunde" als Zeuge gesucht! ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 11.10.2023

Lüneburg

Adendorf - Mann mit vollem Einkaufswagen verlässt Supermarkt - Diebesgut im Wert von 1800 Euro

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 10.10. gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Artlenburger Landstraße. Ein 29-jähriger Mann versuchte mit einem Einkaufswagen voll mit Nahrungsmitteln und Alkohol den Supermarkt zu verlassen, ohne diesen zu bezahlen. Der Wert der Ware lag bei gut 1800 Euro. Durch Mitarbeiter konnte der Mann noch im Eingangsbereich des Marktes gestoppt werden. Da der 29-Jährige ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 29-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am heutigen Tag wieder entlassen.

Lüneburg - Fensterglas beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 09.10. und dem 10.10. kam es in der Wallstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe eines Geschäftes. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.10. gegen 20:30 Uhr im Bereich der Bleckeder Landstraße. Ein 29-jähriger Radfahrer beabsichtigte von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Bleckeder Landstraße einzufahren. Hierbei missachtete er einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 48-Jährigen mit seinem Pkw VW Polo. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Quickborn - in Wohnhaus eingeschlichen - mit EC-Karte Bargeld abgehoben - "verdächtiges Fahrzeug?"

Unbemerkt gelangten Einschleichdiebe im Verlauf des 04.10.23 in ein Wohnhaus in der Hauptstraße. Dabei gelangten die Täter an zwei Geldbörsen sowie eine EC-Karte. Mit dieser wurde in der Folge in Dannenberg Bargeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro abgehoben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Täter möglicherweise mit einem Fahrzeug von Quickborn nach Dannenberg fuhren. Die Polizei ermittelt. Hinweise, auch zu einem möglichen verdächtigen Fahrzeug am 04.10.23 in Quickborn, nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - "aufmerksamer Kunde" als Zeuge gesucht! -> Ladendiebe ertappt und ermittelt - Täter flüchten mit Pkw

Bereits in den Morgenstunden des 19.09.23 versuchten zwei Männer bei einem Discounter (Aldi-Markt) im Kiebitzkamp Kosmetikartikel zu stehlen (siehe auch Pressemitteilung v. 19.09.23). Ein Täter hatte die Waren gegen 09:20 Uhr in einen Einkaufskorb verpackt, während ein Mittäter vor dem Markt wartete. Ein aufmerksamer Kunde hatte das Tun der Männer bemerkt und alarmierte das Personal. Die Täter ergriffen ohne Beute die Flucht und fuhren mit einem Pkw mit "WL-Kennzeichen" davon. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei Ebstorf konnte jetzt zwei 23 und 27 Jahre alte im Landkreis Harburg wohnende als tatverdächtig ermitteln. In Zusammenhang mit den Ermittlungen bittet die Polizei den "aufmerksamen" Kunden sich als Zeugen mit der Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, zu melden.

Uelzen - Dieb im Klinikum gestellt - bereits polizeilich bekannt

Gleich in mehrere Patientenzimmer im Uelzener Klinikum im Hagenskamp schlich sich ein 35-Jähriger in den Nachtstunden zum 11.10.23. Mitarbeiter bzw. Patienten bemerkten den Uelzener und alarmierten die Polizei. Der Mann konnte vor Ort gegen 03:30 Uhr festgehalten werden. Bei ihm stellte die Polizei mehrere gerade in verschiedenen Zimmern gestohlene Smartphones sowie weitere Wertgegenstände sicher. Aktuell ermittelt die Polizei wegen mindestens sechs Diebstählen. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Uelzener wurde durch die Beamten mit zur Wache genommen. Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige aufgrund einer Alkoholisierung und möglichen gesundheitlichen Problemen in den Nachtstunden ins Klinikum eingeliefert wurde. Diesen Aufenthalt nutzte der Mann für die Diebstähle.

Bad Bodenteich - Sitzbank am Seepark beschädigt - Zeuge beobachtet Vorfall - Polizei ermittelt

Zu einer Sachbeschädigung im Bereich des Seeparks, Hauptstraße, kam es in den Abendstunden des 09.10.23. Ein Zeuge hatte mehrere Jugendliche beobachtet, die mit einer Metallstange hantierten und Sachschaden an einer Sitzbank verursachten.

Die Polizei wertet aktuell mögliches Videomaterial aus, welches die Jugendlichen zeigt. Die Personen sind möglicherweise auch für den Vandalismus im Zeitraum vom 30.09. bis 01.10.23 verantwortlich. Dort wurde eine Sitzbank in der Neustädter Straße, ein Bauzaun einer Baustelle in der Burgstraße sowie eine Laterne bzw. Mauer an der Seepromenade beschädigt (siehe auch Pressemitteilung v. 02.10.23). Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - auf Bundesstraße 4 in den Gegenverkehr gefahren - leicht verletzt

Mit ihrem Pkw VW Golf fuhr eine 60 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Ratzeburg in den Nachmittagsstunden des 10.10.23 gegen 15:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw Audi e-tron. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro. Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Rettungswagen versorgt. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Audi blieb unverletzt.

Bienenbüttel, OT. Steddorf - Palettengabel löst sich - Traktor kippt um

Mit seinem Traktor Tetor verunfallte ein 79-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 10.10.23 in der Steddorfer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte sich gegen 15:00 Uhr während der Fahrt die Palettengabel vom Frontlader gelöst, so dass der Traktor über die Gabel fuhr und umkippte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Altenmedingen, OT. Vorwerk - Traktor touchiert Pkw - leichtverletzt

Zu einer Berührung zwischen einem Traktor Deutz-Fahr und einem VW Transporter kam es in den Abendstunden des 10.10.23 in Vorwerk. Der 29 Jahre alte Fahrer des Traktors hatte den entgegenkommenden Transporter leicht touchiert, so dass ein Sachschaden von gut 5.000 Euro entstand. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Mit dem Schwerpunkt Handy- und Gurtverstöße kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.10.23 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell