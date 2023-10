Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vollbrand eines Wohnhauses und einer angrenzenden Scheune ++ mehr als 170 Einsatzkräfte im Einsatz ++ Sachschaden von mehr als 1.000.000 Euro ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Langendorf , OT. Grippel

Zu einem Vollbrand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune kam es in den Abendstunden des 09.10.23 in der Dannenberger Straße. Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls stellten die dort eingesetzten Feuerwehrleute und Polizeibeamte eine im Nahbereich in Brand stehende Scheune fest. Innerhalb weniger Minuten stand die Scheune in Vollbrand, so dass die Flammen trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Kurz darauf stand auch das Wohnhaus in Vollbrand. Mehr als 170 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dannenberg, Gusborn, Hitzacker, Jameln, Karwitz, Langendorf, Siemen, Schaafhausen, Wietzetze, Laase, Gorleben, Küsten, Sachau, Wustrow und Plate sowie des DRK und der Polizei waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 1.000.000 Euro beziffert. Zu Personenschäden kam es nicht. Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Lüchow haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

