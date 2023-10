Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Diebstahl aus Zigarettenautomat ++ Emmendorf - Pedelec-Fahrerin muss orangefarbenen Mercedes ausweichen und verunfallt ++ Artlenburg - Einbrüche in Baucontainer ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.10.2023

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung mit Steinwurf

Am 08.10. kam es gegen kurz nach 12:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straße Hinter der Sülzmauer. Zwei 32 und 36 Jahre alte Männer gerieten nach bisherigen Erkenntnissen in einen Streit, sodass es zu einer Körperverletzung kam. In dem Zuge warf der 36-Jährige mit einem Stein nach seinem Kontrahenten, dieser verfehlte ihn jedoch. Der Stein schlug in ein angrenzendes Fenster und verletzte einen 34-jährigen Bewohner leicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Diebstahl aus Zigarettenautomat - Hinweise

In der Nacht zum 09.10. beobachteten Anwohner gegen 02:30 Uhr zwei Personen an einem Zigarettenautomaten in der Großen Straße. In der Folge flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Am Zigarettenautomaten konnte festgestellt werden, dass dieser möglicherweise mit technischem Gerät geöffnet wurde. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus Transportern - Hinweise

Zwischen dem 06.10. und dem 08.10. öffneten Unbekannte gewaltsam einen geparkten Mercedes Sprinter in der Bunsenstraße. Aus diesem wurde diverses Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Zwischen dem 06.10. und dem 09.10. brachen Unbekannte einen geparkten Mercedes Sprinter in der Straße Am Venusberg gewaltsam auf. Aus diesem wurden ebenfalls diverse Werkzeuge und Geräte entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Artlenburg - Einbrüche in Baucontainer - Hinweise

Zwischen dem 06.10. und dem 09.10. brachen Unbekannte gewaltsam zwei Baucontainer im Bereich der Bundesstraße auf. Aus diesen wurde unter anderem Bauwerkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 8000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Reppenstedt - Pkw kollidiert mit Straßenbaum - Fahrerin schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.10. gegen 06:30 Uhr auf der Kreisstraße 50. Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Ford C-Max befuhr die K50 und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie zunächst mit mehreren Baumstümpfen und in der Folge mit einem Baum. Die 56-Jährige wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Kind übersieht Motorradfahrer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Schwerere Verletzungen erlitt ein 8-Jähriger Junge in den frühen Nachmittagsstunden des 08.10.23 in der Hauptstraße - Landesstraße 231. Der Junge wollte gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße queren und übersah dabei einen 66 Jahre alten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Junge verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stendal geflogen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford S-Max stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 09.10.23 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Dannenberg - alkoholisiert mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Unter Alkoholeinfluss war ein 65 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads Honda in den Nachmittagsstunden des 08.10.23 in der Lüchower Straße unterwegs. Der Mann räumte den Konsum bei der Kontrolle gegen 16:20 Uhr ein. Bei ihm wurde eine Blutentnahme im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens durchgeführt.

Woltersdorf - beim Abbiegen in Parklücke mit Transporter kollidiert - Leichtkraftradfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads MBK in den Morgenstunden des 09.10.23 in der Ziegeleistraße - Bundesstraße 493. Die Jugendliche war gegen 07:20 Uhr nach links in eine Parklücke abgebogen und übersah dabei einen entgegenkommenden Transporter Iveco. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen

Emmendorf - Pedelec-Fahrerin muss orangefarbenen Mercedes ausweichen und verunfallt - älterer Herr fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Pedelec-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 06.10.23 in der Alte Dorfstraße sucht die Polizei den Fahrer eines orangefarbenen Mercedes. Die 43 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war gegen 15:40 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Kirchweyhe und Emmendorf unterwegs, als ihr ein älterer Herr mit dem Klein-Pkw Mercedes entgegenkam. Um einen Zusammenprall zu verhindern, musste die 43-Jährige nach rechts ausweichen und kam aufgrund eines Absatzes zwischen Fahrbahn und unbefestigten Seitenraum zum Sturz. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - Reifen zerstochen

Die Reifen eines am Seitenrand in der Celler Straße abgestellten Pkw VW Golf zerstachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 07.10.23. Der Halter konnte gegen 23:25 Uhr noch das Zischen der entweichenden Luft wahrnehmen, jedoch keine Personen beobachten. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - mit 163 km/h über den Uhlenring - drei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 08.10.23 auf der Uhlenring - Bundesstraße 4. Dabei waren in Höhe der Anschlussstelle Bad Bodenteich insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten erwartet mit 163 bei erlaubten 100 km/h ein Fahrverbot.

Im Anschluss kontrollierten die Beamten auch auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dort waren drei weitere Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei von diesen erwarten mit u.a. mit 156 km/h ebenfalls Fahrverbote.

