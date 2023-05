Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230523.3 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Kiel (ots)

Freitag kam es zwei Mal zum Brand eines PKW in Gaarden-Süd. Zwei Jugendliche stehen in Tatverdacht, die Feuer gelegt zu haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Taten beobachtet haben.

Gegen 11 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und berichtete, dass es zu einem Feuer an einem in Höhe Diesterwegstraße 20 geparkten Skoda gekommen sei. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche das Feuer gelegt haben dürften. Dieselben Jungen sollen kurz vor 14 Uhr erneut versucht haben, den PKW in Brand zu setzen. An dem Wagen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können. Insbesondere ein namentlich bislang nicht bekannter Augenzeuge, der nach Angaben der Zeugin die erste Tat beobachtet haben soll, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Brandermittler unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

