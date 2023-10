Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 ++ Motorradfahrer kollidiert mit Lkw im Gegenverkehr ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg - Rehlingen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 09.10. auf der Bundesstraße 209 im Bereich Rehlingen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Celle gegen 07:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der B209 von Soltau kommend in Richtung Amelinghausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 59-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen am Unfallort. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Gutachter im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die B209 musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung für mehrere Stunden teils voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

