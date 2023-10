POL-LG: +++junge Fahrraddiebe in Lüneburg gestellt+++Einbruch in Tankstelle+++Auseinandersetzung bei Eishockeyspiel+++nächtliche Unfallflucht in Wittorf+++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

LÜNEBURG

Stadt Lüneburg:

Unfall mit Leichtverletzten

Zu einem Unfall mit mehreren leichtverletzten Personen kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr am Schwalbenberg. Eine 28jährige wollte mit ihrem PKW aus der Straße Am Schierbrunnen in den Blümchensaal einbiegen und übersah den Opel einer 19jährigen, die von links kam. Es kam zur Kollision, in dessen Verlauf beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Außerdem klagten die Insassen beider PKW über Schmerzen, welche vor Ort nicht medizinisch behandelt werden mussten.

Junge Fahrraddiebe gestellt

Gleich zweimal schlugen zwei Fahrraddiebe am Freitagnachmittag im Bereich der Lüneburger Innenstadt zu. Sie entwendeten zwei hochwertige EBikes und wollten mit diesen am Abend in einen Zug in Richtung Hamburg fahren. Hier fielen sie den Beamten der Bundespolizei auf, die den 16jährigen und 19jährigen Täter daraufhin festsetzten. Beide Täter verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizei, Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Fahrräder konnten ihren Besitzern, welche sich schon bei der Polizei gemeldet hatten, zurückgegeben werden.

Fahrt unter Drogen und Alkohol

Der 35jährige Fahrer eines Audis wurde am frühen Sonntagmorgen von der Polizei im Gebiet der Lüneburger Altstadt kontrolliert. Für die Beamten ergab sich der Verdacht des Drogen-und Alkoholkonsums. Da der Fahrer nicht pusten wollte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Auch seinen Führerschein musste er gleich bei der Polizei belassen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Adendorf:

Hitzige Fans beim Eishockey

Während des Eishockeyspiels zwischen Adendorf und einem Hamburger Verein, ist es im Bereich der Fankurve zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fans gekommen. Ein 19jähriger Adendorfer fühlte sich durch Äußerungen eines 28jährigen Hamburgers provoziert, es kam zur Rangelei. Hierbei wurde ein 33jähriger Hamburger, der den Streit schlichten wollte, leicht verletzt, außerdem die die 24jährige Partnerin des Hamburgers. Diese wurde aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft vorsorglich ins Klinikum nach Lüneburg verbracht. Der 19jährige Adendorfer erhielt einen Platzverweis für die Eissporthalle bis zum Folgetag. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und bittet Zeugen, sich an die Polizeistation Adendorf zu wenden.

Einbruch in Tankstelle

Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr brachen vermutlich vier bislang unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude in der Artlenburger Landstraße ein. Sie entwendeten aus dem dortigen Tresor einen Geldbetrag von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und Videoaufzeichnungen und leitete Strafverfahren ein.

Barendorf:

Polizei fängt Pferde ein

Die Polizei zeigte am Samstagvormittag ihr Geschick im Einfangen gleich vier freilaufender Pferde. Diese wurden gegen 09.30 Uhr in direkter Nähe der Bundesstraße 216, in Höhe des Horndorfer Kreuzes gemeldet. Die Beamten führten die Pferde auf eine umzäunte Weide. Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin der Tiere bei der Polizei. Sie holte diese in den mehrere Kilometer entfernten Heimatstall zurück.

Wittorf:

Flüchtig nach Unfall

Gegen 23.00 Uhr am Samstagabend hörten Zeugen in Wittorf einen lauten Knall. Dieser wurde von einem Fahrzeug verursacht, welches in der Hauptstraße in Höhe der Wiesenstraße erst einen Leitpfosten überfuhr und anschließend gleich zweimal mit einem Baum kollidierte. Der Fahrzeugführer entfernte sich vor dem Eintreffen der Zeugen und der Polizei. Der Peugeot Transporter ist auf eine Lüneburger Firma zugelassen und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer hierzu dauern an. Hinweise auf einen Diebstahl lagen der Polizei nicht vor.

LÜCHOW-DANNENBERG

Lüchow:

Ein großer Erfolg für die Verkehrssicherheit

Nach wiederholten Unfällen unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss im Zuständigkeitsbereich führte das PK Lüchow am Wochenende intensivierte Verkehrskontrollen zur Überwachung und Sicherung des Straßenverkehres durch. Hierbei wurden im gesamten Landkreisgebiet mobile und stationäre Verkehrskontrollen insbesondere hinsichtlich der Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel durchgeführt. Neben acht Fahrzeugführern, welche unter dem Einfluss von Drogen unerlaubt ein Kraftfahrzeug führten, wurden unter anderem auch aufgefundene Waffen beschlagnahmt, Fahrten ohne erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt und gute 25 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Erfreuliche Ergebnisse auf zwei Rädern An den Grundschulen Breselenz und Gusborn wurden bei insgesamt etwa 55 Kindern die Fahrradprüfung abgenommen. Wenige Fahrräder waren zu beanstanden, die Prüfung haben alle Kinder bestanden.

Dannenberg:

Sachbeschädigungen durch Feuer

Im Bereich Dannenberg kam es am Wochenende mehrfach zu Sachbeschädigungen mittels Feuer. Ein unbekannter Täter stellte einen Eierkarton mit einer brennbaren Flüssigkeit zwischen einen Altkleider- und einen Altpapiercontainer und entzündete diesen. Das Feuer konnte durch den Meldenden rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden, sodass kein Schaden an den Containern entstand.

Ein weiterer Täter konnte von einer Krankenwagenbesatzung dabei beobachtet werden, wie dieser eine Bank mittels Feuerzeug und Deodorant beschädigte.

Neu Darchau

Getarnt und ohne Fahrerlaubnis

Der Beschuldigte befuhr mit seinem als LKW zugelassenen Fahrzeug den Bereich Neu Darchau. Das Fahrzeug war von der Farbe und Ausstattung her einem Bundeswehrfahrzeug zum Verwechseln ähnlich und an der Rückseite mit einem Schild mit der Aufschrift "Feldjäger" versehen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kraftfahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

UELZEN

umgebautes Mountainbike

Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer erregte bereits am Donnerstagmorgen, 05.10.23, die Aufmerksamkeit einer Funkstreife aus Bienenbüttel. Dieser befuhr den Radweg der K 42 in Richtung Niendorf, jedoch ohne zu Treten. Bei der sich anschließenden Kontrolle gab der Mann zunächst an, unmittelbar zuvor seine Kette verloren zu haben. Es stellte sich aber schnell heraus, dass diese gar nicht mehr erforderlich war. Das Fahrrad war durch den Einbau eines Elektromotors mit Batterie zu einem Kraftfahrzeug umgebaut worden. Beschleunigen konnte er mittels eines Gasgriffes. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass solche Eigen- und Umbauten zum Verlust der Betriebserlaubnis führen und der Versicherungsschutz erlischt. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurden diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne gültige Kennzeichen

Einer Funkstreife der Polizei ist in der Nacht zu Samstag gegen 02.10 Uhr am Bohldamm in Uelzen ein PKW aufgefallen, deren Kennzeichen entstempelt gewesen sind. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten weiterhin fest, dass der 32 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

berauschter Radlader-Fahrer

Am Freitagnachmittag ist in der Straße Wullhup in Uelzen ein 32 Jahre alter Fahrer eines Radladers kontrolliert worden. Während der Kontrolle stellen die Beamten Auffälligkeiten fest und machen einige Körpertests mit dem Fahrer. Ein durchgeführter Urin-Test bestätigt den Verdacht, der Fahrer steht unter dem Einfluss von THC. Ein Ordnungswidrig-keitenverfahren ist eingeleitet worden.

Vollbrand eines Bürogebäudes

Am Samstag gegen 08:30 Uhr teilt die Feuerwehr einen Brand in Westerweyhe in der Straße Altes Dorf mit. Dort soll eine zum Bürogebäude umgebaute Scheune Feuer gefangen haben. Als der erste Streifenwagen vor Ort eintrifft, steht der Technikraum im Erdgeschoss bereits in Flammen. Wenige Minuten später greift das Feuer auf das Dach über und der komplette Dachstuhl steht in Flammen. Das 35x12m große Gebäude wird erheblich beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entsteht ein geschätzter Schaden von ca. 400.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

