POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und dann geflüchtet - Zeugenaufruf

Ladenburg (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibenwischer eines VW-Busses, welcher in der Neckarstraße, bei den Parkplätzen am Wasserturm, abgestellt war. Die Scheibenwischer sind durch die Tat unbrauchbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier ...

mehr