Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Sachbeschädigung an VW-Bus - Zeugenaufruf

Ladenburg (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibenwischer eines VW-Busses, welcher in der Neckarstraße, bei den Parkplätzen am Wasserturm, abgestellt war.

Die Scheibenwischer sind durch die Tat unbrauchbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06203/93050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell