POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Reizgas auf Kerwe versprüht - mehrere Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versprühte am Samstag auf der Leimener Straßenkerwe Reizgas. Gegen 20:30 Uhr klagten mehrere Personen, die sich die Live Musik an der Bühne in der Rathausstraße anhörten, über eine Reizung der Atemweg und der Augen. Drei Personen mussten sich deswegen kurzzeitig in medizinische Behandlung begeben. Um was für ein Gas es sich handelte, ist bis dato ebenso unklar wie das Motiv für die Tat. Der Polizeiposten Leimen übernahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung in mindestens drei Fällen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

