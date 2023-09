Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft streifte am Freitag beim Rangieren zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr einen geparkten Ford. Der 34-jährige Fahrzeughalter hatte sein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neidensteiner Straße abgestellt. Als er sein Fahrzeug genauer in Augenschein nahm, musste er feststellen, dass die rechte Seite einen Streifschaden aufwies. Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell