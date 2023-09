Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2,4 Promille gegen Auto geprallt

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein lauter Knall weckte am Sonntag um kurz nach 05:30 Uhr einige Anwohnende der Straße Im Hassel. Als sie aus dem Fenster sahen, entdeckten sie einen Mann, der augenscheinlich mit seinem Fahrrad bergab gefahren und dabei gegen einen geparkten Ford geprallt war. Sie verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Der verletzte 29-Jährige war mit einem E-Bike unterwegs gewesen und hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung die Kontrolle über das Rad verloren. So fuhr er auf den Kofferraum des Autos auf und prallte gegen die Heckscheibe. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb der 29-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er durch die Kollision verletzt wurde, ist bis dato nicht bekannt. Allerdings war er nach dem Unfall ansprechbar und konnte die Fragen der Polizei und des Rettungsdienstes beantworten. Am Ford entstand ein Schaden von knapp 2.500 Euro.

Der Mann muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten, die auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell