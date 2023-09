Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer kollidiert mit Auto // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 09 Uhr kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Bonifatiuskirche zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Wieso es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

