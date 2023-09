Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6: Autofahrer verliert Kontrolle und verunfallt // Pressemitteilung Nr.2

Sinsheim (ots)

Nach dem Unfall auf der A6 bei Steinsfurt konnten alle Fahrbahnen in Richtung Heilbronn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der alleineteiligte BMW-Fahrer musste durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Gegen 08:05 Uhr war die Bergung des beschädigten Fahrzeugs abgeschlossen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an. Aufgrund der Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifens staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle der B39.

