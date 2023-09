Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim

Rhein-Neckar-Kreis: 4 beschädigte Fahrzeuge nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 02.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzer Pkw die Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Stadtmitte. Zwischen der Staustufe und der Alten Brücke überholte der Fahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit ein Taxi. Der Taxifahrer wurde durch den Überholvorgang überrascht, wich nach rechts aus und kollidierte mit drei geparkten Pkws. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Der Unfallverursacher ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221 45690 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell