POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Glücksgefühle Festival 2023 - Polizei zieht positives Bilanz

Hemsbach (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Vormittag im Bereich Hemsbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Nissan-Fahrer gg. 10:45 Uhr die L3110 von Hüttenfeld in Richtung Hemsbach. An der Anschlussstelle zur BAB 5, wollte dieser nach links abbiegen, ...

