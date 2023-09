Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer versteckt sich auf Spielplatz

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Frühen Sonntag Morgen meldeten Zeugen, dass ein offensichtlich stark betrunkener Mann orientierungslos auf einem Spielplatz in Edingen-Neckarhausen umherlaufen würde. Auf der Suche nach dem Betrunkenen entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg zunächst ein verunfalltes Fahrzeug, welches in einem Acker in der Nähe des Spielplatzes stand. Der dazugehörige Fahrzeugführer versteckte sich in einem Gebüsch auf dem besagten Spielplatz und wurde dort vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 45-Jährige auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs / Trunkenheit im Verkehr und eine Meldung an die Führerscheinstelle.

