Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag führte die Polizei Lippstadt in der Zeit von 14 Uhr bis 23:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt durch. Im Fokus des Einsatzes stand insbesondere die Bekämpfung von Taschendiebstählen und der Betäubungskriminalität. Im Ergebnis fertigten die Beamten 21 Strafanzeigen sowie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus wurden 22 Verkehrsverstöße geahndet. Zahlreiche geführte Bürgergespräche bestätigten, dass die Bevölkerung den Einsatz der Beamten als sehr positiv empfand. Während des Einsatzes konnten die Beamten einen jugendlichen Fahrraddieb auf frischer Tat feststellen und das entwendete Rad wieder an die glückliche Besitzerin herausgeben. Bei einer Verlagerung der Kontrollen in den Bereich rund um den Alberssee entzog sich ein junger Fahrzeugführer der Polizeikontrolle. Der 21-Jährige aus Delbrück flüchtete zunächst mit seinem Fahrzeug, konnte aber im Ortsteil Hörste angehalten werden. Der junge Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine entsprechende Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei Lippstadt wird auch zukünftig derartige Schwerpunkteinsätze durchführen.(dk)

