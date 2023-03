POL-HI: Sachbeschädigung an Kirche in Bönnien

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter suchten am gestrigen Tag, 23.03.2023, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Südstadt auf, öffneten anschließend gewaltsam eine Wohnungstür und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Danach flüchteten die Täter vom Tatort. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die in dem oben genannten ...

