POL-MA: Heidelberg: Unfall mit hohem Sachschaden nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein Taxifahrer fuhr am Sonntag gegen 02:30 Uhr auf der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Neuenheim. Nach ersten Erkenntnissen überholte ihn plötzlich trotz des bestehenden Überholverbots ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit. Der 63-jährige Taxifahrer erschrak daraufhin so stark, dass er das Lenkrad nach rechts riss und dadurch gegen einen geparkten Porsche prallte. In der Folge streifte er noch einen VW und einen Fiat. Am Taxi lösten die Front- und Seitenairbags aus, wodurch der Taxifahrer unverletzt blieb. Insgesamt entstand ein erheblicher Schaden von knapp 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

