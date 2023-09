Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Walldorf (ots)

Am Dienstagabend, um 23 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad den Rockenauerpfad und wollte an der Kreuzung Schwetzinger Straße in diese abbiegen. Hier übersah er den Mercedes-Fahrer der sich bereits auf der Schwetzinger Straße befand und in Richtung Schwimmbad fuhr. Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß wurde der 17-Jährige über das Heck des Mercedes geschleudert und fiel auf den Boden. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei jedoch glücklicherweise nur leicht. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden, der 17-Jährige begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

