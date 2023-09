POL-MA: Mannheim: Taschen aus Lkw entwendet - Zeugenaufruf

Ladenburg (ots) - Am Dienstag, um 17:30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW die L 536 in Richtung Ladenburg. An der Anschlussstelle zur BAB 5 ordnete sich der VW-Fahrer am Abbiegestreifen ein, um nach links auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden Audi eines 64-Jährigen. Hierbei kam es ...

mehr