POL-MA: L 536 - AS Ladenburg: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ladenburg (ots)

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW die L 536 in Richtung Ladenburg. An der Anschlussstelle zur BAB 5 ordnete sich der VW-Fahrer am Abbiegestreifen ein, um nach links auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden Audi eines 64-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzte wurde.

Während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Ladenburg ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 53-Jährigen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von über 2,0 Promille auf.

Dem 53-Jährigen wurde daraufhin zunächst Blut und im Anschluss der Führerschein abgenommen.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

