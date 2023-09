Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang unklar - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, dem 08.09.23, um 08.45 Uhr, kam es in Lützelsachsen, an dem Bahnübergang im Bereich der Hammelbächer Straße beim Überqueren des selbigen zu einem Unfall. Ein 79-Jähriger befuhr die Hammelbächer Straße und bog am Bahnübergang nach rechts auf die B 3 in Richtung Weinheim. Eine 35-Jährige, die mit ihrem Pkw auf der B 3 ebenfalls in Richtung Weinheim unterwegs war, überquerte die Kreuzung und stieß mit dem 79-jährigen Ford-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

