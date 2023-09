Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Kind fährt mit Rad gegen Auto und dann weiter - Zeugen gesucht

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:05 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Hartholzaue in Fahrtrichtung Altrheinbogen. Als sie an der Einmündung zum Stehen kam, um auszuschließen, dass sie dem vorfahrtsberechtigtem Verkehr nicht die Vorfahrt nahm, hörte sie ein Knallgeräusch aus Richtung der linken Fahrzeugseite. Danach sah sie ein Kind mit Fahrrad, das ihr versicherte, nicht verletzt zu sein und dann weiter in Richtung Falkenweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß kam es zu einem Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Das Kind, ein Junge, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 8-10 Jahre alt, schlanke Statur, blonde Haare; er trug einen neonorangenen Fahrradhelm und war mit einem weißen oder silberfarbenen Fahrrad unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und/oder Angaben zu dem Jungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell