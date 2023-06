Landespolizeiamt

POL-SH: Wasserschutzpolizei S-H berichtet über Beteiligung an Aktionstagen

Kiel (ots)

Die Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein hat sich erfolgreich an der bundesweiten Aktion "BAGU 2023" beteiligt. Bundesweit, land- und wasserseitig auf den See- und Binnenwasserstraßen sowie in den Häfen, war eine Woche lang verstärkt kontrolliert und Regelverstöße im Gewässer- und Umweltschutz aufgedeckt worden.

Durch die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein wurde unter anderem im Rahmen einer Kontrolle in Husum auf einem unter der Flagge Liberias fahrenden Seeschiff ein Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften nach dem MARPOL-Abkommen festgestellt. Die Abwasserbehandlungsanlage für anfallende Grau- und Schwarzwasser an Bord wurde nicht ordnungsgemäß betrieben. In der Folge wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1053,50 EUR gegen den Verantwortlichen festgesetzt und eingezogen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die diesjährigen Aktionstage haben erneut gezeigt, dass die Überwachung und Durchsetzung der Regeln im Gewässer- und Umweltschutz eine wichtige Rolle spielen, um die maritime Umwelt zu schützen und die Sicherheit auf den Wasserstraßen zu gewährleisten. Maßgeblich für den Erfolg der Aktion war die enge Zusammenarbeit der Polizei und den mit involvierten anderen Behörden.

Eine Abschlussmeldung mit weiteren Informationen ist durch die federführende Wasserschutzpolizei Hamburg hier eingestellt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5532668

