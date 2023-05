POL-SH: Bilanz der Kontrollwoche "Truck & Bus"

Kiel (ots) - Wir werden am kommenden Himmelfahrtstag im ganzen Land mit deutlich mehr Kräften als im Regeldienst im Einsatz sein. Die Polizeidirektionen setzen an den jeweiligen örtlichen Schwerpunkten vermehrt eigene Kräfte, auch in Form von Einsatzzügen und Einsatzgruppen, ein. Bei den Schwerpunkten handelt es sich um bekannte Einsatzorte wie in der ...

mehr