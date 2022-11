Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Den Heimweg zu Fuß antreten...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...musste eine 32-Jährige aus Lindenberg, als sie am 21.11.2022 um 18:45 Uhr mit ihrem PKW mit ausländischer Zulassung in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der PKW und die Dame traten nämlich bereits schon zweimal in der Vergangenheit wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer und des Pflichtversicherungsgesetz in Erscheinung. Auch am heutigen Tag hatte die seit über zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldete Lindenbergerin ihren PKW nicht ordnungsgemäß umgemeldet. Der PKW wurde daher mit dem Ziel der Einziehung und Verwertung beschlagnahmt. Die Dame musste aufgrund dieser Tatsache ihren Heimweg zu Fuß antreten.

Diese erwartet nun erneut ein Strafverfahren.

Des Weiteren wird die Zulassungsstelle, die Ausländerbehörde, sowie das zuständige Hauptzollamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

