Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anzeige wegen 2 Euro

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls handelte sich am Mittwochmittag ein 50-Jähriger in Kahla ein. Dieser war in einem Discounter in der Bachstraße unterwegs. Hier erwarb er Waren, welche er auch bezahlte. Jedoch steckte er noch eine Spirituosenflasche und eine Tafel Schokolade, in einem Gesamtwert von gut 2,- Euro, ein, ohne diese zu bezahlen. Jedoch wurde dies bemerkt und die Polizei zur Anzeigenaufnahme hinzugerufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell